POLÍCIA CIVIL CAPTURA LÍDER DE FACÇÃO CRIMINOSA EM TIANGUÁ

Na tarde de hoje, 28/12/2023, policiais da Delegacia Regional de Tianguá deram cumprimento a dois mandados de prisão em desfavor de Rafael Messias do Nascimento, vulgo Rafael Danadinho, um dos líderes mais procurados da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) na cidade de Tianguá.





A operação, que envolveu agentes da Polícia Civil e da Força Tática, foi resultado de meses de investigação e inteligência, monitorando o deslocamento de Rafael Danadinho por diversas residências da cidade. A polícia civil, ao obter informações precisas sobre o local onde o criminoso se encontrava, agiu rapidamente para realizar a prisão.





Rafael Messias do Nascimento foi capturado em apartamento localizado no bairro CEASA. Na oportunidade também foi efetuada sua prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, já que o mesmo mantinha no imóvel uma pistola 9mm e três carregadores municiados.





Autoridades policiais afirmaram que a prisão de Rafael Danadinho é um passo importante na luta contra o crime organizado na região, mas reforçaram o compromisso contínuo em desmantelar completamente as atividades criminosas e trazer mais segurança para os cidadãos da Serra da Ibiapaba.





Após os procedimentos de praxe, Rafael Messias do Nascimento foi encaminhado ao sistema prisional e colocado à disposição das autoridades judiciais.