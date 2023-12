Sobrinho furta ar-condicionado do tio e foge a pé com o aparelho no ombro

Nesta segunda-feira (11), homem de 33 anos furtou o ar-condicionado do próprio tio e foi flagrado por uma câmera de segurança fugindo a pé com o eletrodoméstico no ombro. Conforme informação do G1 o caso ocorreu na região central de Leopoldina, na Zona da Mata mineira.



No vídeo divulgado pela Polícia Militar (PM), é possível ver o momento em que ele passa com o equipamento, enquanto fugia, o homem foi parado por um policial de folga e confessou o crime.

O tio relatou a Polícia Civil que o sobrinho foi visto pelos vizinhos e, ao verificar as imagens de segurança da residência dele, o reconheceu. Conhecido no meio policial por outros furtos, ele foi preso, e indicou aos militares para quem havia vendido o ar-condicionado.

Os policiais foram até a casa do suspeito de receptação, no Alto da Ventania, e localizaram o equipamento, que foi recuperado.

