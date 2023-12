VÍRUS desvia pix e limpa conta pelo celular. Saiba como se proteger

Esse ano os brasileiros foram surpreendidos com mais uma ameaça. Um vírus do Pix, que se instala no celular e pode limpar as contas bancárias do usuário em poucos segundos. A notícia boa é que dá para se proteger contra isso.





A Kapersky, que é referência em tecnologia, conseguiu desenvolver um software que anula completamente a ação do malware, mesmo que ele não tenha sido identificado por você. Fabio Marenghi, anaslista de cibersegurança da empresa ainda traz mais um alerta.





“É muito importante que o usuário esteja atento e saiba identificar quando um link ou um aplicativo são maliciosos. Mesmo que o aplicativo de um banco forneça proteção contra o vírus, ainda assim o aparelho estará infectado pelo Brats, que espera a oportunidade de aplicar o golpe”, disse.





Brats





De codinome Brats, o vírus do Pix entra no aparelho a partir de links maliciosos.





Esses links são comumente enviados ao usuário por meio de e-mail ou aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, e podem direcionar a vítima a uma página para o download de um arquivo.





E no momento do download que começa a infecção, que solicita acesso às opções de acessibilidade do aparelho.





Uma vez permitido o acesso ao aparelho, o vírus já consegue acessar todas as informações e ferramentas e fica à espreita esperando o usuário entrar nos aplicativos de banco para fazer a limpa.





Dicas de proteção





Desconfie! Essa é a dica principal, segundo Fabio.





“Uma estratégia dos criminosos é forçar o clique fingindo trazer uma promoção de uma loja, uma atualização falsa de um aplicativo que o usuário já tem ou até imitando site de notícias, trazendo um tema considerado relevante ou curioso do momento”, explicou.





Assim, é preciso sempre desconfiar desse tipo de mensagem ou notificações estranhas, completou.





Veja 5 passos para se prevenir do vírus do Pix:





Não clique em links desconhecidos;





Jamais dê permissões para aplicativos não seguros em seu celular;





Desconfie de anúncios que prometam prêmios fáceis ou sorteios gratuitos;





Não clique em links enviados por números desconhecidos no WhatsApp;





Fique atento a notificação que peça acesso às opções de acessibilidade do aparelho.





Antivírus





Outra solução é o uso de antivírus para celulares. Apesar deles não serem tão comuns que os antivírus para notebook e computadores, podem ajudar.





“Esquecemos da ferramenta nos celulares – que muitas vezes reúnem mais informações sobre nós do que outros aparelhos. Por isso, ter um antivírus protegendo o seu celular é essencial”, disse.





Nos dispositivos móveis, os antivírus podem ser baixados diretamente da loja de aplicativos oficiais, seja ele Android ou iOS. Há várias versões gratuitas do serviço.