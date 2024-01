BANDIDOS TROCAM TIROS COM POLICIAIS MILITARES DO COTAR E SE DÃO MAL!

Na madrugada desta terça-feira (09), a Polícia Militar do Ceará, através da Força Tática do 3º Batalhão, e COTAR realizaram a abordagem a um veículo suspeito de envolvimento em homicídios em Sobral e Tianguá.





Durante as diligências, a condutora do veículo identificada por Thaís informou que um indivíduo de nome Cleiton Araújo Fontenele Júnior de 21 anos vulgo “Lorim” e outros comparsas, integrantes do mesmo grupo criminoso, estariam na cidade de Coreaú com armas de fogo.





O policiamento foi até a localização informada e após confronto, o indivíduo de alcunha “Lorim” foi alvejado e faleceu no hospital.





Foram apreendidos, além do veículo clonado de placas QPT7E56, o qual esteve na cena de um homicídio no bairro Padre Palhano em Sobral dia 03 de janeiro deste ano e possivelmente envolvido em outras ações em Tianguá, uma pistola .40 e drogas.





Polícia Militar do Ceará