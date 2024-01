TRAGÉDIA EM GRANJA-CE: JOVEM DE 18 ANOS MORRE EM COLISÃO ENTRE MOTO COM CAMINHÃO

Terça-feira, 09, movimentada no plantão policial na nossa região. Infelizmente a polícia registrou um acidente de trânsito com vítima fatal na cidade de Granja, o primeiro de 2024.





Segundo informações, era por volta de 13h uma quando quipe de pm’s do P.O.G. de Granja se deparou com um grave acidente de trânsito na CE-085, nas proximidades da Enel. O acidente fatal foi entre um caminhão vermelho e uma moto. A moto era conduzida por Francisco Alisson Nicolau Pereira, de apenas 18 anos. Na garupa ia o Wellington Pereira dos Santos, de 25 anos. A colisão foi tão violenta que o jovem condutor morreu ali mesmo no local. O garupeiro foi socorrido por uma equipe do Samu à UPA local.





Ainda segundo a polícia, o condutor do caminhão permanece no local e acionou os órgãos competentes. Uma equipe do P.O.G. de Granja sob o comando do ST Fontenele esteve no local conduziu o condutor do caminhão à Delegacia de Granja onde prestou seu depoimento e foi liberado. A Pefoce e o rabecão do IML foram acionados ao local do sinistro.





(Camocim Polícia 24h