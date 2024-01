VIOLÊNCIA DESENFREADA EM CAMOCIM: MULHER FOI EXECUTADA A BALA DENTRO DE REDE NO BAIRRO NOSSA SRA. DE FÁTIMA

Lamentavelmente, o munícipio de Camocim registrou seu primeiro homicídio do ano de 2024. A vítima foi uma jovem de 22 anos identificada como Clara Modesto Fontenele, natural de Fortaleza, residente na Rua Manoel Pinheiro da Rocha, bairro Nossa Sra. de Fátima.





Segundo as informações, por volta das 12h11 desta terça-feira, 09, populares ligaram para o 190 informando que uma jovem estava morta e ensanguentada deitada em uma rede na sala de sua residência. Rapidamente os pm's foram ao local e constataram a veracidade da denúncia. A jovem foi alvejada com vários tiros na cabeça. Como o sangue já estava seco, a polícia suspeita que o crime possa ter ocorrido durante a madrugada ou início da manhã desta terça-feira, 09









Motivação





A polícia ainda não sabe ao certo qual teria sido a motivação, no entanto, suspeita que o autor da execução seja uma pessoa que conhecia a casa, que tinha acesso, pois não tinha sinais de arrombamento e a casa é de certa forma segura, com câmera e cerca elétrica. A hipótese de latrocínio está praticamente descartada, pois na casa funciona um lojinha de cosméticos e nada foi levado, nem produtos nem dinheiro.





Vale ressaltar que, de acordo com os levantamentos do blog Camocim Polícia 24h, dos 47 homicídio ocorrido em Camocim no ano de 2023, apenas uma das vítimas era mulher.





Equipes das polícias militar e civil realizam diligências.





Com informações de Polícia 24h