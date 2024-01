Bebê morre após ficar com irmã de 2 anos e pais saírem para beber

No domingo (14/1), um bebê de apenas 2 meses morreu após ser deixado em casa com a irmã de 2 anos enquanto a mãe, o pai e o padrasto saíram para beber, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital goiana. Conforme informação do Metrópoles, a morte é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Aparecida.



A mãe das crianças, cujo nome não foi revelado, foi detida sob a acusação de abandono de incapaz. A delegada responsável pelo caso, Thaynara Andrade, relatou que a polícia foi acionada após o bebê ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Residencial Brasicon.

Ao chegar à unidade de saúde, a criança ainda estava viva, mas o corpo já apresentava rigidez, estava frio, com tonalidade azulada e sangramento no nariz. Apesar dos esforços da equipe médica para reanimar o bebê, não foi possível obter sucesso.

Após a morte da criança, mãe, pai e padrasto foram conduzidos à delegacia. A mãe relatou à polícia que deixou o bebê dormindo com a irmã em casa e saiu para consumir bebidas alcoólicas. Inicialmente, ela afirmou que ao retornar, encontrou a criança fria e a cobriu com um cobertor, conforme detalhado pela delegada em entrevista à CBN Goiânia.

Segundo o depoimento da mãe, ao voltar para casa algumas horas depois, novamente percebeu o bebê frio, mesmo após cobri-lo. Ela afirmou ter acendido a luz, notado sangramento no nariz e na boca da criança, e imediatamente solicitou ajuda aos vizinhos, levando-a para a UPA.

A delegada Thaynara Andrade destacou a importância de ouvir a equipe médica que atendeu a criança na UPA para obter mais informações sobre as condições em que o bebê chegou ao local. Além disso, ela aguarda o laudo do exame cadavérico para determinar a causa da morte e verificar se há alguma lesão na vítima.

O pai e o padrasto foram interrogados pela polícia e liberados. A mãe, no entanto, permanece detida sob a acusação de abandono de incapaz com o agravante da morte. A delegada ressaltou a necessidade de ouvir outras testemunhas mencionadas pelos envolvidos e aguardar o laudo da morte do bebê para prosseguir com as investigações.

A Voz de Santa Quiteria