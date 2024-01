Flamengo anuncia Filipe Luís como novo treinador do sub-17

O ex-lateral Filipe Luís iniciará uma nova etapa em sua carreira. Depois de anunciar a aposentadoria, no final do ano passado, Filipe agora será treinador do sub-17 do Flamengo. O anúncio foi feito pelo próprio clube nas redes sociais nesta quinta-feira (18/1).



Ídolo do Rubro-Negro, Filipe iniciará sua função no novo cargo na próxima segunda-feira (22/1).

No início do ano, com o retorno de Ednaldo Rodrigues para a presidência da CBF, o nome de Filipe Luís foi cogitado para assumir o cargo de coordenador de seleções da entidade. O ex-lateral agradeceu ao convite, mas não aceitou a proposta.

Um convite semelhante foi feito por Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, em dezembro. Ele chamou Filipe para ser seu auxiliar técnico na equipe da Arábia Saudita. Os dois trabalharam juntos e conquistaram títulos entre os anos de 2019 e 2020. Apesar da proximidade entre os dois, o ex-jogador acabou não aceitando a oferta.

Ídolo do Mengão, Filipe Luís sempre declarou o seu desejo de iniciar uma carreira como treinador. Com a camisa do Flamengo, o ex-lateral atuou em 176 partidas. Entre as conquistas estão dois títulos de Libertados, dois de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa e Supercopa do Brasil, além de três estaduais.

Metrópoles