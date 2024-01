Bolsonaro atribui às mentiras de Lula o fracasso e cancelamento das "lives" de terça

Bolsonaro atraía público de mais de 500 mil pessoas e Lula registrou o máximo de 5 mil.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo (28) que “mentir não leva a nada”, referindo-se de maneira irônica à notícia de que o presidente Lula (PT) decidiu cancelar suas lives semanais, em razão da baixa audiência.





Durante uma “superlive” ao lado dos filhos, neste domingo (28), Bolsonaro criticou o fato de Lula usar essas lives semanais para dirigir insultos a ele. “Até parece que quando Lula vai dormir, em vez de dizer ‘eu te amo, meu bem’, ele diz ‘Bolsonaro!'”, disse, sarcástico.





O atual presidente iniciou suas lives semanais em junho do ano passado, escolhendo como seu “entrevistador particular” Marcos Uchoa, ex-repórter da TV Globo filiado ao PCdoB, mas as emissões, sempre nas manhas de terça-feira, têm sido um enorme fracasso de público.





Enquanto um público de 3 a 5 mil pessoas acompanhavam as lives de Lula, na maioria ativistas do PT e jornalistas simpáticos a ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro registrava em suas lives, em algumas ocasiões, mais 500 mil espectadores ao vivo, número que se ampliava depois. Em 2021, por exemplo, no dia 28 de janeiro, YouTube registrou 578.595 mil espectadores da live de Bolsonaro.





O ministro-chefe da Secom, Paulo. Pimenta, confirmou o cancelamento das lives justificando-o como “mudança de estratégia”.





(Diário do Poder)