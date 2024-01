Carro cai em cratera aberta no asfalto, no Ceará

Um carro caiu em uma cratera na Rua Barbosa de Freitas, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Os ocupantes do veículo não se feriram e informaram que carro tem menos de duas semanas de uso. Conforme testemunhas, a motorista vinha em baixa velocidade após o sinal abrir. Ao passar no trecho, o asfalto cedeu e o carro ficou preso no buraco.



A motorista explicou que havia bastante água na rua e passou no local com cuidado, foi quando ela percebeu que um dos pneus dianteiros afundou no asfalto. Em seguida, o carro ficou preso e não foi possível seguir viagem.

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que equipes técnicas foram direcionadas para a rua Barbosa de Freitas, próximo ao cruzamento com a Av. Padre Antônio Tomás, para solucionar a ocorrência.

“A equipe também investiga o que pode ter causado o rompimento da tubulação de água no local”, informou a Cagece.

Após mais de uma hora de tentativa, a equipe técnica, com ajuda de populares, conseguiu retirar o veículo da cratera.

