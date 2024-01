Homem toma 10 facadas de namorado da vizinha após discussão

Um episódio de embriaguez culminou em um homem sendo apunhalado 10 vezes no Jardim Tijuca, em Campo Grande (MS). Conforme informação do Metrópoles, apesar da seriedade dos ferimentos, ele foi conduzido à Santa Casa ainda consciente e manteve diálogo com policiais e bombeiros.



Segundo relatos à polícia, o homem informou aos militares que estava consumindo bebidas alcoólicas com a vizinha e o namorado dela, quando surgiu uma discussão entre o casal e, posteriormente, ele também se envolveu.

Após o namorado sair e retornar com uma faca, as agressões tiveram início, totalizando 10 facadas. Os serviços de resgate foram acionados, e a vítima, ainda consciente, foi conduzida ao pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande.

