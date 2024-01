Ivo Gomes diz que Oscar Rodrigues "não tem juízo" e questiona recursos do deputado

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), teceu duras críticas ao deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil). O Ferreira Gomes já derrotou Oscar na eleição municipal de 2020 e seu sucessor deve enfrentar, logo mais nas eleições de outubro, ou o próprio deputado ou alguém ligado a ele. O União Brasil constrói, desde o ano passado, candidatura de oposição ao grupo de Ivo, em seu segundo mandato e tendo que apontar candidato.





“O Oscar não tem juízo nenhum, eu não vou dar nota para uma pessoa sem juízo, nenhum pingo de juízo, conversa com o Oscar para você ver que ele não tem juízo”, disse ao ser perguntado qual nota daria para o deputado, de zero a dez. A fala aconteceu durante o programa Izaías Nicolau, da Tupinambá FM, na semana passada.





Ivo questiona ainda a origem dos recursos de Oscar, que é empresário e Fundador do Centro Universitário Inta (UNINTA). “Porque é dinheiro demais, eu nem queria falar sobre isso, mas é dinheiro demais com o tal de Fies, são milhões de reais para uma entidade sem fins lucrativos, que não pode distribuir lucros”, disse.





O prefeito afirmou ainda que sua fala não seria uma “acusação”, mas, sim, uma “constatação”. “Eles são ricos de tirar dinheiro de onde não pode tirar, porque esse dinheiro não é deles. Como é que o Oscar é rico? De onde é que vem esse dinheiro do Oscar?”, questionou ainda. A mesma pergunta foi refeita em outros momentos da fala.





O deputado avaliou, no entanto, que a fala pode ter ligação com eleição de 2024, já que ele é pré-candidato e sua sigla tem interesse em apresentar uma chapa de oposição. “Entendo que ele deve ter feito alguma pesquisa interna e meu nome está muito acima do que ele esperava e então bateu o desespero”, disse o deputado. “Pareceu-me um homem afogado”, refletiu ainda.





Oscar Rodrigues está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa (Alece). Ele foi filiado ao PSB e ao MDB, onde chegou a presidir o diretório municipal em Sobral. Em 2020, concorreu à prefeitura do município, obtendo mais de 40% dos votos, mas também foi derrotado pelo atual gestor Ivo Gomes.





O POVO