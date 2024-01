Casal de dentistas é procurado por suspeita de mandar matar empresária atingida com golpes de faca

violUm casal de dentistas é procurado pela Polícia Civil suspeito de mandar matar a empresária Laísa Andrade, de 26 anos, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Em 12 de janeiro, criminosos foram até a loja onde Laísa trabalha e a atingiram com golpes de faca. Ela segue hospitalizada.



Francisco Jonhnatan Alves e Silva e a esposa dele, Savana Oliveira, deviam R$ 10 mil à Laísa, ganho em uma causa trabalhista. A dívida é a principal hipótese para a motivação do crime. Eles são suspeitos de pagar dois homens, ambos presos, para matar a ex-funcionária deles.

Os dois homens suspeitos de esfaquear a dona de uma loja de roupas foram presos no sábado (13) e domingo (14). Outro homem também foi preso por suspeita de envolvimento no crime e foi solto após audiência de custódia.

O primeiro suspeito preso foi Marcelo Barbosa de Almeida, conhecido como 'Marcelo Tattoo'. Ele mora em Caririaçu, cidade que fica a 27 quilômetros de distância do município onde ocorreu a tentativa de homicídio. Cerca de uma hora mais tarde, foi preso outro homem suspeito de ter envolvimento com o crime. Conhecido como 'Alemão', o homem é apontado como o intermediador do contato de Marcelo e possíveis mandantes do crime.

A vítima move uma ação trabalhista contra um antigo empregador, em um processo que deve ter uma primeira audiência no mês de março. No momento, a defesa prefere não comentar se há uma relação direta entre esta situação e a tentativa de homicídio contra a empresária.

O irmão da vítima afirmou que a família está surpresa com a tentativa de homicídio e que a vítima nunca relatou sofrer nenhum tipo de ameaça. A família também lamentou o resultado da audiência de custódia que liberou o homem apontado como o intermediador entre os mandantes e os executores do crime.

G1