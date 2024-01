All Folia em Groaíras: Empresária Mariana Rodrigues promove segunda edição com bandas regionais

A cidade de Groaíras está se preparando para receber, pelo segundo ano consecutivo, um Carnaval privado que promete agitar os foliões locais. Idealizado pela empresária Mariana Rodrigues, o All Folia 2024, em referência a marca All Natural, visa proporcionar uma experiência única aos participantes, destacando-se por sua organização impecável e a presença de bandas regionais que garantirão a animação no sábado (10/02). Só no ano passado, foram mais de 300 abadás vendidos.



O evento retorna com ainda mais expectativas e a promessa de superar o sucesso da edição anterior. Mariana, reconhecida por sua visão empreendedora e comprometimento com a comunidade, decidiu investir novamente na realização do evento como uma alternativa diferenciada para os festejos, o que também movimenta a programação na cidade. Um dos grandes atrativos do evento são as bandas regionais que animarão o público com ritmos variados. Nomes conhecidos como Pagode da BV e Tiago Mendes, ambos de Santa Quitéria, estão confirmados para garantir que os foliões vivam momentos inesquecíveis. O All Folia será realizado no GDS Clube, um espaço amplo e confortável que proporcionará uma atmosfera agradável para os participantes.

Os abadás e entradas para o Carnaval privado de Groaíras já estão à venda e podem ser adquiridos através do @allnaturalline ou nos pontos de venda autorizados. Informações adicionais sobre a programação e demais detalhes estão disponíveis nas redes sociais do evento.

