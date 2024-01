Cearense ganha mais de R$ 500 mil em aposta da Lotofácil

Uma aposta simples feita por canal eletrônico, no valor de R$ 3, resultou em um prêmio de R$ 515.950,98 para um apostador na cidade de Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará. O sortudo completou as 15 dezenas da Lotofácil em concurso no último sábado, 13.





O cearense não foi o único a receber o prêmio máximo das Loterias Caixa e dividiu a sua “bolada” com outros sete apostadores, que também acertaram a quinzena. Entre os estados dos vencedores, encontra-se São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Rio de Janeiro.





Ainda na Lotofácil, das 592 apostas com 14 acertos, 11 apostadores do Ceará receberam um valor estimado em R$ 1.177,86.





Os números do Concurso 3003 foram: 01 - 02 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 25. A estima para o próximo prêmio é de R$ 1.700.000.









Cearense ganha aposta: acerto na Mega-Sena





A Mega-Sena não teve apostadores que alcançaram o seu número máximo de seis acertos, valendo R$ 16 milhões, mas um cearense da cidade de Crato chegou bem perto e faturou R$ 125.186,63 (cinco acertos), ao lado de mais 18 pessoas.





O prêmio para o próximo concurso da Mega segue acumulado, com valor estimado de R$ 21 milhões.

Como apostar na Lotofácil





Você deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.





Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.