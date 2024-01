Com dor no peito, mulher procura UPA e morre sem atendimento

Segundo a família, vítima chegou a unidade de saúde com dor no peito, fez uma ficha na recepção, mas esperou atendimento por horas

Na tarde desta terça-feira (23/1), uma mulher de 31 anos veio a óbito enquanto aguardava atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, localizada em Campo Grande (MS).





De acordo com informação do Metrópoles os familiares da jovem relataram que ela chegou à unidade com dor no peito. Após realizar o cadastro na recepção, ela aguardou por horas pelo atendimento, mas infelizmente não resistiu.





Um vídeo registrado no local mostra a angústia da tia da paciente ao ser informada da morte. Em certo momento, ela confrontou uma equipe médica da unidade, sendo contida posteriormente por guardas municipais.