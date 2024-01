Corpos de 20 cachorros e gatos são encontrados no Piauí

Os corpos de oito cachorros e 12 gatos foram encontrados nesta quarta-feira, dia 24, em um terreno próximo a rodoviária do município de Parnaíba, a 340 km de Teresina. Os corpos estavam congelados e foram encontrados pelas equipes de limpeza da Prefeitura de Parnaíba.





“Os corpos dos animais foram jogados no contêiner de dispensa de resíduos do terminal rodoviário, nas primeiras horas da manhã”, explicou o Ticiano Ribeiro Cruz, diretor da rodoviária de Parnaíba.





“Quando os profissionais que fazem a limpeza encontraram, pelo peso e as circunstâncias, verificaram que se tratavam de animais, e com a ciência de possível crime eles deixaram no lugar e acionaram a polícia”, completou Ticiano Ribeiro Cruz.





O local foi periciado e os corpos dos animais foram removidos pelo Instituto de Medicina Legal (IML). Os cachorros e gatos apresentavam sinais de pós cirúrgico, alguns castrados e outros usando fraldas. O caso está sendo investigado pela equipe do delegado Christian Mascarenhas, do 2º Distrito Policial de Parnaíba.





Fonte: PI24h