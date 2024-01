Criança de 3 anos é raptada na frente de casa

As autoridades de Cascavel, no oeste do Paraná, seguem empenhadas nas buscas pela pequena Ágatha Sofia Saraiva, que foi raptada na última quinta-feira (11). A criança estava em frente a casa da família acolhedora, onde vivia, quando suspeitos chegaram em um veículo e pegaram a menina.





Desde a noite de quinta-feira (11), a Guarda Municipal de Cascavel, agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil atuam para tentar localizar o paradeiro dos suspeitos e da pequena Ágatha.





Nesta sexta-feira (12), a justiça expediu mandado de prisão contra a mãe biológica de Ágatha, e o namorado da jovem. Os dois são apontados como os principais suspeitos.





O veículo utilizado no dia do crime seria do pai do namorado da mãe biológica de Ágatha, e foi encontrado na madrugada seguinte ao desaparecimento da menina.





(Folha do Estado)