Foragido da Justiça do Piauí suspeito de tentativa de feminicídio é preso pela PCCE

A troca de informações entre as Polícias Civil do Estado do Ceará (PCCE) e do Estado do Piauí (PCPI) resultou na prisão, nessa terça-feira (09), de um homem de 23 anos, suspeito de tentativa de feminicídio, ocorrido no município de Parnaíba, no Piauí. O alvo, que se encontrava foragido a 14 dias, percorreu cerca de 144 km para tentar se desvencilhar da Justiça Piauiense. O alvo, que se escondia em território cearense, foi preso no município de Granja – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará.





O indivíduo foi capturado após um trabalho de inteligência subsidiado por equipes da Delegacia Municipal de Granja, da PCCE e das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher e aos Grupos Vulneráveis da PCPI, da Parnaíba/PI.





Com base nas investigações realizadas pela PCPI, o crime ocorreu no dia 25 de dezembro do ano passado. O homem é suspeito de lesionar sua ex-companheira com um objeto cortocontundente. Com a decisão judicial em mãos e com a localização do foragido, os policiais civis do Ceará foram até a localidade de Ubatuba, no município de Granja, onde conseguiram êxito na prisão do alvo.





Com isso, ele foi levado à Delegacia Municipal de Granja, onde o mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de feminicídio foi cumprido. A PCCE realiza todas as tratativas para o recambiamento do suspeito ao Piauí.





(PC/CE)