Jovem é agredida na cabeça por companheiro e sofre traumatismo craniano

Neste domingo (14), no bairro União, zona Oeste de Boa Vista, uma jovem de 23 anos sofreu um traumatismo craniano leve após ser agredida com uma pancada na cabeça pelo companheiro, de 26 anos.





Conforme informação do G1, o suspeito fugiu e não foi preso. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta de 11h e encontrou a jovem com sangue e um ferimento na cabeça.





Durante o incidente, o tio da vítima, um homem de 43 anos, entrou em confronto com o suspeito, que portava uma faca, resultando em um corte no dedo do tio.





Quando os agentes chegaram ao local, o suspeito já havia fugido. A vítima, que sofreu um traumatismo craniano leve, foi levada ao Hospital Geral de Roraima, onde não necessitou de pontos. O tio da vítima precisou de sutura no dedo. O caso foi encaminhado para a Casa da Mulher Brasileira.





