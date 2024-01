Vini Jr. é o 1º brasileiro a fazer três gols no El Clásico desde 1994

O primeiro tempo de Vini Jr. contra o Barcelona foi um verdadeiro almanaque. Neste domingo (14/1), o craque do Real Madrid marcou três gols no 1º tempo contra os castalães e quebrou marcas importantes, como, por exemplo, ser o primeiro brasileiro a marcar um hat-trick no El Clásico desde Romário em 1994.



Além disso, Vini Jr. também virou o primeiro brasileiro a marcar três gols pelo Real Madrid contra o Barcelona na história do clube da capital espanhola.

De quebra, o camisa sete ainda se tornou o primeiro jogador a marcar dois gols nos primeiros 10 minutos no El Clásico no século XXI.

Vinícius Junior abriu o placar aos 7 minutos do 1º tempo. Pressionado no meio, Bellingham deu ótimo passe no meio da defesa para o brasileiro arrancar em velocidade. Ele ainda dribla o goleiro antes de estufar a rede.

Na comemoração, o agora camisa sete do Real Madrid homenageou Cristiano Ronaldo com a icônica comemoração do português. Vale ressaltar que o jogo está sendo disputado no Mrsool Park, estádio do Al-Nassr, atual time de CR7.

O segundo veio aos 9 do 1º tempo. Rodrygo dispara na direita nas costas da defesa do Barça após ótimo lançamento de Carvajal, entrou na área e cruzou rasteiro para Vini Jr. completar de carrinho.

E o terceiro veio aos 39 do 1º tempo, de pênalti, após o próprio brasileiro ter sido derrubado pelo zagueiro uruguaio Araújo.

