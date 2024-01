Leila anuncia renovação de contrato de Abel Ferreira no Palmeiras

Em coletiva de imprensa exclusiva para mulheres na tarde desta terça-feira (16/1), a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, anunciou a renovação de contra do técnico Abel Ferreira até dezembro de 2025.





No Palmeiras, Abel Ferreira se imortalizou como o segundo técnico mais vitorioso da história do time e vai para a sua quarta temporada completa à frente do clube paulista.





Com mais dois anos de trabalho à frente, Abel tem a chance de ultrapassar Oswaldo Brandão e se tornar o treinador com mais títulos na história do Palmeiras. O português tem nove troféus conquistados com o Verdão, apenas um a menos que Brandão, ídolo do Alviverde.





O Palmeiras estreia a temporada de 2024 neste domingo (21/1), às 16h, em partida contra o Novorizontino, válida pelo Campeonato Paulista.





Metrópoles