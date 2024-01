MORRE NA SANTA CASA HOMEM BALEADO NO BAIRRO PADRE PALHANO, EM SOBRAL

Um jovem identificado por Salviano Silva do Nascimento, 24 anos, morreu na madrugada deste domingo (07), no hospital Santa Casa, vítima de disparo de arma de fogo.





Segundo informações, o jovem de 23 anos foi atingido com vários disparos de arma de fogo, quando estava na rua Pé Edson e indivíduos passaram em uma motocicleta e atiraram contra o rapaz que, foi socorrido para o hospital, mas não resistiu e foi a óbito.





A polícia civil de Sobral, através do núcleo de homicídios e proteção à pessoa está investigando as circunstâncias do crime.





A vítima não tinha passagem pela polícia.





Homicídios nos últimos anos:





2020 - 137 - homicídios

2021 - 119 - homicídios

2022- 74 - homicídios

2023 - 61 - Homicídios

2024 - 02 - homicídios.





Com informações de Sobral na Mídia