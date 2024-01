OBRA DE AQUÁRIO no Ceará já custou R$ 112 milhões, nunca recebeu um peixe e terá nova função

Projeto que iria alavancar o turismo e pesquisas no Ceará nunca passou de um esqueleto de concreto. Aquário anunciado pelo ex-governador Cid Gomes deveria ter sido concluído antes da Copa do Mundo de 2014, mas agora deve virar universidade.





No dia 17 de fevereiro de 2009, o então secretário de Turismo do governo cearense, Bismarck Maia, convocou a imprensa para anunciar aquele que seria o projeto mais ambicioso já tocado pela pasta: a construção do Acquario do Ceará, o maior da América Latina e o terceiro maior do mundo.





A estrutura seria monumental: ocupando um espaço de 21,5 mil metros quadrados, o Acquario seria dividido em subsolo, térreo e dois pisos superiores, com cinemas, túneis de observação submersos, simuladores de submarinos, elevador panorâmico da orla, 25 tanques de animais, esculturas, fontes e até um navio naufragado. A expectativa era abrigar 35 mil animais.





No mesmo ano, no dia 31 de maio, a FIFA anunciou Fortaleza como uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. O futuro Acquario, então, seria um dos cartões-postais com que os turistas iriam se surpreender ao visitar a capital cearense. O tempo era corrido, mas o governo bateu o martelo: a obra teria início em 2009, seria concluída em 2010 e estaria aberta ao público em 2011.





Quatorze anos depois e R$ 112 milhões gastos, o Acquario do Ceará é, hoje, um esqueleto de concreto acumulando água de chuva, cercado de tapumes, repousando de frente para o mar em um dos principais pontos turísticos de Fortaleza. As obras estão paradas desde 2017.





Na última sexta-feira de 2023, o governo do Ceará assinou um protocolo de intenção para doar o esqueleto do Acquario para a Universidade Federal do Ceará (UFC), que pretende transformar a área em um novo campus universitário para o Instituto de Ciências do Mar (Labomar).





O novo campus vai contar com um "aquário virtual" e espaço de exposição para visitantes. Conforme a UFC, a expectativa é que o Campus Iracema, como é chamado oficialmente, esteja pronto em 2026. Não há previsão de quando as obras vão começar.





A proposta pretende pôr fim à novela que envolve a construção do Acquario, alvo de disputas judiciais, embargos ambientais e protestos, e dar uma resposta aos moradores da região, que convivem há anos com o esqueleto de concreto.





g1