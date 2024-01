Motorista derruba parede de casa onde vive paciente em tratamento de câncer no Ceará

Neste domingo (28), em Juazeiro do Norte, no Cariri do Ceará, uma motorista perdeu o controle do carro, resultando na derrubada da parede de uma casa.



Conforme informação do G1 Ceará, a residência atingida é ocupada por uma paciente em tratamento contra câncer. O incidente ocorreu na esquina das ruas Pedro Sobreira e Ezequiel Almeida, no Bairro Tiradentes.

Apesar do susto, a moradora não ficou ferida, sendo encaminhada para atendimento médico em um hospital em Barbalha, município vizinho.

O Samu prestou socorro às vítimas.A condutora do veículo também saiu ilesa.

