Homem morre após comer fígado de baiacu

Um homem de 46 anos morreu na manhã deste sábado, 27, após comer o fígado de um baiacu no município de Aracruz, no Espírito Santo. Magno Sérgio Gomes, de 46 anos, estava internado desde meados de dezembro do ano passado em decorrência da ingestão do peixe.



Segundo familiares da vítima, a causa da morte teria sido envenenamento. Magno passou 35 dias internado após comer o fígado do baiacu com limão e sal. Ele começou a passar mal cerca de 45 minutos após a refeição.

Magno teria primeiro apresentado reação de dormência na boca. Mesmo assim, conseguiu dirigir, acompanhado da esposa, até um hospital, onde teve uma parada cardíaca que durou cerca de oito minutos.

A gravidade do quadro fez com que ele fosse entubado e transferido para um hospital em Vitória, capital do Espírito Santo, distante 89 km de Aracruz.

Myrian Gomes Lopes, irmã de Magno, contou ao portal G1 que os médicos teriam dito "que ele morreu por envenenamento, que logo subiu para a cabeça". Após três dias de internação, Magno sofreu diversas convulsões que, segundo a irmã, acabaram afetando seu cérebro.

Ele havia ganhado o peixe de presente de um amigo em 22 dezembro do ano passado. Juntos, haviam limpado o baiacu para fazer o preparo. O amigo também passou mal, mas teve alta do hospital uma semana após a internação.

