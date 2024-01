REMÉDIOS TERÃO DOIS AUMENTOS NO CEARÁ EM 2024, APÓS ELEVAÇÃO DO "IMPOSTO ICMS"

A estimativa é que o aumento do ICMS pelo governador Emano de Freitas (PT) impacte em uma alta no preço final dos medicamentos de 3%, segundo o diretor do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma), Maurício Filizola.





O primeiro deles já começa a valer neste mês, impacto do aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A segunda alta deve incidir sobre os remédios no fim de março. Segundo o setor, o setor teme que os dois reajustes impactem no uso de medicamentos frequentes pela população. “Deve ter impacto principalmente para os clientes que fazem uso de medicamentos de uso contínuo.





Terá um impacto no gasto mensal com aqueles medicamentos para diabetes, hipertensão, asma, colesterol”, aponta. O aumento do ICMS de 18% para 20% no Ceará começou a valer em 2024. Além do Ceará, o aumento do imposto também ocorreu em Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins.





Fonte: Revista Ceará

(Foto: Divulgação)