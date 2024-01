VIRALIZOU: Cachorro come mais de R$ 12 mil nos EUA

Um cachorro chamado Cecil, um animal de estimação da raça goldendoodle em Pittsburgh, deixou seus donos, Clayton e Carrie Law, perplexos ao ingerir US$ 4.000 (em torno de R$ 12.516,80 em dinheiro. O incidente incomum, ocorrido no mês passado, aconteceu quando o cão devorou o dinheiro que estava na bancada da cozinha da família, informou o The Washington Post.





Clayton Law, de 34 anos, havia retirado o dinheiro de sua conta conjunta de poupança para pagar a instalação de uma cerca em sua casa. No entanto, apenas 30 minutos depois de retornar do banco com o dinheiro, Cecil, de sete anos, havia mastigado as notas, deixando um caos de papel rasgado.





O casal entrou em contato com seu veterinário para descartar riscos à saúde do animal, e foi indicado que, dada a estatura de Cecil, que pesa aproximadamente 45 quilos, seria suficiente monitorar seu comportamento em casa.





“Não podemos ficar zangados com ele; ele é um cachorro muito adorável”, disse Clayton. “As pessoas costumam nos dizer que há um ser humano preso dentro do nosso cachorro”, afirmou o casal ao The Washington Post.





Os Law embarcaram em uma tarefa incomum de recuperação dos fundos, coletando e lavando os pedaços de notas que conseguiam resgatar, tanto das fezes do cachorro quanto do que ele vomitou.





Apesar da tragédia inicial, o casal conseguiu reconstruir cerca de US$ 3.550. Esse incidente não apenas teve um impacto financeiro, mas rapidamente se tornou um fenômeno viral depois que os Law compartilharam um vídeo no Instagram narrando a experiência, acumulando mais de 175.000 curtidas.





“Este é o Cecil”, dizia a postagem do casal na rede social. “Ele nunca fez nada de errado em sua vida até comer 4.000 dólares”, escreveram, causando risos e surpresa dos milhares de usuários que testemunharam a travessura do adorável cachorro.





Outros detalhes do incidente incluem o casal, usando máscaras e luvas, pacientemente recuperando os restos do dinheiro, uma tarefa que Carrie descreveu humoristicamente como “lavagem de dinheiro”.





“Aqui estávamos, esperando o cachorro ir ao banheiro para que pudéssemos descansar”, disse Clayton Law sobre a missão de recuperar seus ganhos. “Tivemos que rir da absurdidade disso”, acrescentou.





Além disso, os Law mencionaram que planejam enviar os fragmentos de notas que não conseguiram restaurar ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos para recuperar parte do dinheiro perdido. Ainda assim, o casal decidiu que guardaria algumas das notas destruídas para emoldurá-las como uma peça de arte em lembrança a esse evento singular.





Gazeta Brasil