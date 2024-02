Adolescente fica ferida após cair de brinquedo de parque de diversões

Na última sexta-feira, 2, uma adolescente de 14 anos foi lançada para fora de um brinquedo em um parque de diversões, situado em Pilar, região metropolitana de Maceió, capital de Alagoas. Conforme informação do O Povo, qs investigações apontam que o acidente ocorreu devido à abertura da gaiola do equipamento durante o uso. Segundo relato de um amigo que estava com a jovem, ela desmaiou e posteriormente caiu do brinquedo.



O parque foi instalado na praça Floriano Peixoto para celebrar o dia da padroeira do município, Nossa Senhora de Pilar. O brinquedo, uma gaiola gigante, possui cabines isoladas fechadas por grades. A prefeitura de Pilar assegura que o parque passou por inspeção do Corpo de Bombeiros e recebeu permissão para operar.

Imagens registradas por presentes no local mostram a adolescente sendo arremessada e batendo a cabeça em uma estrutura de ferro antes de cair no chão.

Testemunhas afirmam que a jovem ficou desacordada após o incidente e foi socorrida por uma ambulância municipal para uma unidade hospitalar.

A Voz de Santa Quiteria