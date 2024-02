Amantes do turfe fundam o Stud Derby Sobralense e levam animal para o GP Brasil

Para não deixar morrer a tradição do turfe que acompanha os sobralenses a mais de 100 anos, um grupo de amigos, com amor a Sobral e ao Derby Clube, fundaram o Stud Derby Sobralense.





A sociedade é formada por cotas de R$ 1.000,00 que, pagas em 5 vezes, ao final, totalizarão R$ 100.000,00. Como já foram pagas 3 das 5 cotas, o animal já foi comprado e já se encontra no Rio de Janeiro com a finalidade de se preparar para semana máxima do turfe brasileiro, o Grande Prêmio Brasil em Junho desse ano.





Vários sócios, alguns com uma cota e outros com mais de uma, numa torcida só, já reservam passagens e hotéis para acompanhar e torcer, com a bandeira de nossa cidade, pelo nosso representante. Outros amigos, mesmo que não sejam sócios, que quiserem participar da festa, serão muito bem vindos.





(Sobral em Revista)