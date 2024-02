POLÍCIA CIVIL DE GRANJA EM AÇÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará, através da Delegacia Municipal de Granja, na tarde dessa Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024, deu cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva de Francisco Izaías Gomes da Silva, pelos crimes de tentativa de feminicidio, perseguição e violência psicológica, em desfavor de sua ex-companheira. O fato se deu após rápida e precisa investigação da Delegacia de Granja, na apuração do crime, o qual ocorreu no último fim de semana e que chocou a cidade, uma vez que o investigado efetuou profundos cortes no pescoço e mãos da vítima, que somente não perdeu a vida, por ter sido prontamente atendida e registrou o Boletim de Ocorrência na última segunda feira, ocasião em que requereu Medidas Protetivas. O investigado está à disposição da justiça.

