Apesar das chuvas, Dragão do Mar segue com programação carnavalesca

Apesar das chuvas intensas que atingem Fortaleza neste domingo de Carnaval, 10, o Dragão do Mar segue funcionando normalmente.





Isso porque a chuva trouxe goteiras em alguns espaços internos da área administrativa, mas nenhum dos espaços que recebem público foram afetados.





Além disso, o Cinema do Dragão seguiu normalmente com suas sessões ontem e está com a programação de hoje também mantida.





Neste domingo, por exemplo, serão realizadas as sessões lúdicas de “Kaluoka’Hina – O Recife Encantado” e “Astronomia Asteca: Entre o Espaço e o Tempo”, entre 17 e 19 horas.





Os ingressos para as sessões custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) e podem ser adquiridos no site da Sympla Bileto (site.bileto.sympla.com.br/dragaodomar) ou na bilheteria física no Dragão (Rua Dragão do Mar, 81).





Carnaval em Fortaleza: Confira movimentação dos foliões mesmo com a chuva