Queda de árvore e risco elétrico: Carnaval das crianças no Passeio Público é cancelado novamente

O "Carnaval das Crianças" no Passeio Público, em Fortaleza, foi cancelado neste domingo, 11, segundo dia de Carnaval. Local apresenta acúmulo de água na parte superior do palco, próximo à fiação, causando risco elétrico. Devido às chuvas intensas, uma grande árvore, localizada ao lado do tradicional "Café do Passeio", caiu durante a madrugada, interditando boa parte do local. No sábado, as festividades também haviam sido desmarcadas.



Segundo os bombeiros civis presentes no local, o principal motivo de cancelamento das atividades é a insegurança, provocada pelo risco de choque elétrico. "O chão está muito molhado e o aterramento, local onde passa a fiação, pode não funcionar. A orientação é que não ligue equipamento eletrônico aqui”, alertou o bombeiro civil Pedro Fontenele. O empresário Petronio Bezerra, 49, trouxe as duas filhas Maria Luísa, 6 anos, e Maria Cecília, 4 anos, com a expectativa para aproveitar as atrações infantis. Ele destacou o sentimento de tristeza, mas entende que a segurança é maior. “Por um lado é muito bom a chuva, mas por outro a gente entende o cenário”, comenta.

A primeira atração estava prevista para iniciar às 9 horas, com apresentação do grupo “Tia Samila e Banda e a sua Turma”. Às 10h40min, o Bloquinho da “Aquarela” finalizava os festejos do público infantil hoje. “Frustração. A gente espera se apresentar, mas não aconteceu”, disse a cantora infantil Lu Nunes, do Bloquinho Aquarela.

Este fim de semana de carnaval representou o segundo maior volume de chuvas em Fortaleza, em 50 anos. Com 200 mm, montante de água fica atrás apenas da "chuva do século" de 2004, que registrou 250 mm. Dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O POVO