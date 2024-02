Bloco "Num Ispaia Sinão Ienche" completa 15 anos de folia no Polo Mocinha

Em 2024, o Bloco “Num Ispaia Sinão Ienche” virou debutante. São 15 anos de folia preenchendo as ruas do Polo Mocinha de alegria nos carnavais. Desde 2008, ele comparece na região histórica das proximidades da Praia de Iracema.





Todos os anos um modelo novo de camisa é pensado e confeccionado, sendo o ponto de partida as tradicionais mascaras de Veneza. Neste ano, 457 foram distribuídas e o restante já está feita à espera de um folião para vesti-la.





"Eu acho essa uma das camisas mais bonitas, mas mérito da minha mulher Neia, porque ela que começou pela escolha das máscaras. O coração da camisa são essas duas máscaras. Esse é o bloco, seguro, com muitas crianças, gente de todas as idades. Local onde tem folia, segurança e estrutura da Prefeitura, disse ainda. E há quem teve de customizar, de vestidos brilhosos, com paetês, a tops com mais brilho ainda", explica Dilson Pinheiro, idealizador do bloco.





O bloco derivou de outro fundado em 1998, sempre com a liderança de Dilson Pinheiro. A mudança foi uma homenagem. “Em 2008, eu resolvi homenagear a Mocinha, minha vizinha. Com o tempo, a prefeitura reconheceu como polo, porque ela ja tinha a história dela maravilhosa do samba”, contou.





O bloco faz parte da programação oficial da Prefeitura de Fortaleza, mas não se limita com apenas alguns grupos e recebe diversos públicos. O repertório da banda é pensado sempre nas canções “imortais”.





Nesta segunda-feira, 12, foi possível acompanhar clássicos carnavalescos, da marchinha ao frevo, passando pelo axé e até músicas da Xuxa. O espaço reuniu o publico mais maduro, mas era possível ver grupos de jovens no meio da multidão. O criador do bloco conta que houve uma mudança de perfil com o passar dos anos.





"Com o aparecimento da juventude, com muita criança e jovem, nós começamos a mudar em respeito a eles, o repertório. Temos músicas de todos os tipos, temos marchinhas tradicionais, temos o frevo, as musicas compostas pelo Fausto Nilo, que é o grande homenageado desse ano. Caetano Veloso, Alceu Valença e por aí vai. O bloco é de cada um de nós, não podemos dizer quero ouvir so marchinha", disse.





O POVO