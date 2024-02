CAÇADA NA MATA: A Saga dos Foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró

Fuga dos detentos da Penitenciária de Mossoró. Ajude a capturá-los e ganhe recompensa. Denuncie anonimamente agora!

Nesta terça-feira, dia 27 de fevereiro, os olhares se voltaram para a pequena cidade de Baraúna, quando os dois detentos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró foram avistados por moradores locais. A saga desses foragidos começou há 14 dias, quando conseguiram burlar a segurança da prisão e adentrar na densa mata que cerca a região. Desde então, a Polícia Federal tem mobilizado esforços para capturá-los, inclusive oferecendo uma recompensa generosa de R$ 30 mil por informações precisas que levem à sua captura.





O mistério que envolve a fuga desses detentos tem intrigado não só as autoridades, mas também a população local, que agora vive sob o medo da proximidade desses indivíduos perigosos. Segundo relatos obtidos pela RECORD, os moradores de Baraúna reconheceram os fugitivos quando estes se aventuraram pelo vilarejo, mas antes que a polícia pudesse agir, eles desapareceram novamente na vastidão da mata.





As buscas pelos foragidos têm sido intensas e minuciosas, com equipes especializadas adentrando na mata em busca de pistas que possam levar ao paradeiro dos fugitivos. A oferta de uma recompensa em dinheiro é uma estratégia da Polícia Federal para incentivar a colaboração da comunidade e aumentar as chances de sucesso na captura.





Para denunciar qualquer informação relevante que possa contribuir para a prisão dos fugitivos, a população pode entrar em contato de forma anônima através do número 181 ou enviar uma mensagem para o celular (84) 98132-6057. O anonimato é garantido, o que permite que as pessoas se sintam seguras ao compartilhar suas descobertas com as autoridades.





✴️ CÁ PRA NÓS: Diante da gravidade da situação, é crucial que todos estejam atentos e cooperem com as autoridades para garantir a segurança da comunidade. A captura desses foragidos não apenas trará alívio para a população, mas também enviará uma mensagem clara de que a lei e a ordem prevalecem.





Blog do César Wagner