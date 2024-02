Homem é morto a facadas por vizinho após briga por conta de lixo

Caso aconteceu no Setor Central, em Goiânia; vizinho, que foi preso em flagrante, alegou que agiu em legítima defesa às autoridades





Um jovem, de 20 anos, morreu a facadas na última terça-feira (30) após brigar com um vizinho por conta de descarte irregular de lixo em um prédio residencial no bairro Setor Central, em Goiânia.





A vítima, na noite em que foi morto, compareceu até a casa do vizinho, onde iniciou uma discussão entre eles. Segundo o delegado Vinícius Teles, que investiga o caso, o desentendimento entre os dois não era recente. Eles brigavam com frequência sobre problemas na convivência.





O motivo principal das discussões seria por conta de lixo. A mãe do autor do crime, em razão de uma deficiência mental, frequentemente descartava lixo pela janela do apartamento, o que irritava a vítima e os demais moradores dos andares de baixo.





No dia da morte, o rapaz, mais uma vez irritado devido ao lixo jogado pela janela, compareceu ao apartamento do vizinho e arrombou a grade de proteção da porta da moradia. Câmeras de segurança do edifício registraram a chegada agressiva dele ao apartamento.





De acordo com a Polícia Militar, depois de ter arrombado a grade de proteção da porta, o rapaz invadiu o apartamento e supostamente teria tentado agredir o vizinho e a mãe dele, que possui uma deficiência mental.









Jovem morre em briga com vizinho por conta de lixo em Goiânia / Divulgação/PMGO





O vizinho então, em posse de uma arma branca, desferiu golpes contra o rapaz que não sobreviveu. Ao chegarem ao local, policiais encontraram o corpo da vítima na sala do apartamento, já sem vida.





O vizinho, autor do crime, foi preso em flagrante e aguarda por uma audiência de custódia.





No momento, a possibilidade de ser concedida a ele liberdade provisória é avaliada, caso constatado que ele agiu em legítima defesa.





A polícia segue com as investigações para esclarecimento do caso.





