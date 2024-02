A Lua está encolhendo? Cientistas fazem alerta em nova pesquisa

Uma recente pesquisa aponta que a região da Lua, alvo de uma nova competição espacial internacional devido à possibilidade de conter água gelada, pode ser menos acolhedora do que se pensava inicialmente.





O polo sul lunar ganhou destaque no ano passado, quando a missão indiana Chandrayaan-3 realizou com sucesso a primeira aterrissagem suave na área, pouco depois da nave russa Luna-25 ter tentado o mesmo feito. A NASA escolheu essa região como o local de pouso para sua missão Artemis III, programada para o possível retorno dos astronautas à Lua em 2026, enquanto a China também planeja estabelecer futuros habitats lá.





Entretanto, um estudo financiado pela NASA trouxe um alerta: à medida que o núcleo lunar esfria e contrai gradualmente, a superfície desenvolve rugas semelhantes a uma uva murchando e se transformando em passas. Essas rugas geram “terremotos lunares” que podem durar horas, além de deslizamentos de terra.





Assim como o restante da superfície do satélite natural, a área do polo sul, objeto de grande interesse, está sujeita a esses fenômenos sísmicos, representando potencialmente uma ameaça para futuros colonizadores humanos e equipamentos.

“Isso não é para alarmar ninguém e certamente não para desencorajar a exploração daquela parte do polo sul da Lua”, disse o principal autor do estudo, Thomas R. Watters, cientista sênior emérito do Centro da Terra do Museu Nacional do Ar e do Espaço e Estudos Planetários, “mas para alertar que a Lua não é este lugar benigno onde nada está acontecendo”.









Encontrando a origem dos terremotos lunares





A lua encolheu cerca de 45 metros de circunferência nos últimos milhões de anos – um número significativo em termos geológicos, mas pequeno demais para causar qualquer efeito cascata na Terra ou nos ciclos de marés, segundo os pesquisadores.





Na superfície lunar, porém, a história é diferente. Apesar do que a sua aparência possa sugerir, a Lua ainda tem um interior quente, o que a torna sismicamente ativa.





“Há um núcleo externo que está derretido e esfriando”, disse Watters. “À medida que esfria, a Lua encolhe, o volume interior muda e a crosta tem que se ajustar a essa mudança – é uma contração global, para a qual as forças das marés na Terra também contribuem.”





Como a superfície da Lua é frágil, esta tração gera fissuras, que os geólogos chamam de falhas. “A Lua é considerada um objeto geologicamente morto onde nada aconteceu durante milhares de milhões de anos, mas isso não poderia estar mais longe da verdade”, disse Watters. “Essas falhas são muito recentes e as coisas estão acontecendo. Na verdade, detectamos deslizamentos de terra que ocorreram durante o tempo em que o Lunar Reconnaissance Orbiter esteve em órbita ao redor da Lua.”





O Lunar Reconnaissance Orbiter da Nasa, ou LRO, foi lançado em 2009 e está mapeando a superfície da Lua com vários instrumentos. No novo estudo, publicado em 25 de janeiro no The Planetary Science Journal, Watters e seus colegas usaram dados coletados pela LRO para vincular um poderoso terremoto lunar – detectado com instrumentos deixados pelos astronautas da Apollo há mais de 50 anos – a uma série de falhas no polo sul da Lua.





“Sabíamos, através da experiência sísmica Apollo, que consistia em quatro sismógrafos que funcionaram durante um período de cerca de sete anos, que ocorriam estes terremotos superficiais, mas não sabíamos realmente qual era a fonte”, acrescentou Watters. “Também sabíamos que o maior dos terremotos superficiais detectados pelos sismógrafos Apollo estava localizado perto do polo sul. Tornou-se uma espécie de história de detetive tentar descobrir qual era a fonte, e descobriu-se que essas falhas jovens são os melhores suspeitos.”





O terremoto mais forte registrado foi equivalente a magnitude 5,0. Na Terra, isso seria considerado moderado, mas a gravidade mais baixa da Lua faria com que a situação fosse pior, disse Watters.





“Na Terra, você tem uma gravidade muito mais forte que o mantém preso à superfície. Na Lua, é muito menor, então mesmo um pouco de aceleração do solo pode fazer você perder o equilíbrio, se você estiver caminhando”, disse ele. “Esse tipo de tremor pode realmente começar a agitar as coisas em um ambiente de baixo G.”

Terremotos lunares: implicações de curto prazo versus longo prazo





As descobertas do estudo não afetarão o processo de seleção da região de pouso do Artemis III, e isso se deve ao escopo e à duração da missão, de acordo com a coautora do estudo e cientista planetária da Nasa, Renee Weber.





“Isso ocorre porque é difícil estimar com precisão a frequência com que uma região específica sofre um terremoto lunar e, como os terremotos, não podemos prever os terremotos lunares”, disse Weber. “Fortes terremotos superficiais são raros e representam um baixo risco para missões de curto prazo na superfície lunar.”





A Nasa revelou 13 potenciais áreas de pouso para a missão Artemis III nas proximidades do polo sul lunar. Renee destacou que a escolha dessas regiões levou em conta critérios como segurança no pouso, capacidade de atender aos objetivos científicos, disponibilidade da janela de lançamento e condições ambientais, incluindo terreno, comunicações e iluminação. Na fase da missão em que dois astronautas passarão aproximadamente uma semana na superfície lunar, foram considerados esses fatores essenciais.





Apesar disso, Weber ressaltou que, para uma presença humana de longo prazo na Lua, a seleção do local pode envolver considerações mais amplas, como características geográficas, incluindo a proximidade de características tectônicas e do terreno.

Como lanternas na lua





Os abalos sísmicos na lua podem representar desafios significativos para futuras missões de pouso tripulado, de acordo com Yosio Nakamura, professor emérito de geofísica da Universidade do Texas em Austin. Nakamura, que participou da análise inicial dos dados coletados pelas estações sísmicas Apollo, expressou preocupações sobre os terremotos lunares. Apesar de não ter participado do estudo em questão, Nakamura discorda quanto à origem dos fenômenos, apontando que os dados da Apollo indicam que eles têm sua origem dezenas de quilômetros abaixo da superfície.





“Ainda não sabemos o que causa os terremotos superficiais, mas não é a falha deslizante perto da superfície”, disse ele. “Independentemente da causa desses terramotos, é verdade que representam uma ameaça potencial para futuras missões de aterragem e precisamos de mais dados sobre eles.”





Independentemente da causa subjacente, o perigo potencial que os terremotos lunares representam para os astronautas será limitado pelo fato de que – pelo menos num futuro próximo – os humanos estarão na Lua por curtos períodos de tempo, alguns dias no máximo, de acordo com Allen Husker, professor pesquisador de geofísica do Instituto de Tecnologia da Califórnia que também não esteve envolvido no estudo.





“É muito improvável que aconteça um grande terremoto lunar enquanto eles estiverem lá. No entanto, é bom saber que estas fontes sísmicas (causando os terremotos) existem. Eles podem ser uma oportunidade para estudar melhor a Lua, como fazemos na Terra com os terremotos”, disse Husker. “Quando houver uma base lunar real, deveremos ter uma ideia muito melhor do risco sísmico real nas próximas missões.”





Esse sentimento é partilhado por Jeffrey Andrews-Hanna, professor associado de ciências planetárias na Universidade do Arizona, que também não participou no trabalho. “Os terremotos lunares são uma ferramenta incrível para fazer ciência”, disse ele por e-mail. “São como lanternas no interior lunar que iluminam sua estrutura para que possamos ver. Estudar os terremotos lunares no polo sul nos dirá mais sobre a estrutura interior da Lua, bem como sobre sua atividade atual.”