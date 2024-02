Homem é preso após furtar peça de picanha em supermercado, no Piauí

Um homem de 24 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (09/02), por volta das 10h40, suspeito de furtar uma peça de picanha de aproximadamente dois quilos, do Ferreira Supermercado, localizado na Avenida Neco Teixeira, em Água Branca. As informações são do Canal 121.





Segundo informações da Polícia Militar, a denúncia foi feita pelo gerente do estabelecimento comercial. No local, os policiais constataram a veracidade do caso através de filmagens de câmeras de segurança. O suspeito, que ainda se encontrava no supermercado, foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pela prática de crime de furto e ficou à disposição da Justiça.





Fonte: Fala Piauí