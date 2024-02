HOMEM PRESO EM TIMON USAVA DUAS TORNOZELEIRAS ELETRÔNICA, UMA DO PIAUÍ E OUTRA DO MARANHÃO

Um gerente de academia de Timon, de 27 anos, que não teve sua identidade revelada pela polícia, foi preso nesta terça-feira (27), em Timon (MA), usando duas tornozeleiras eletrônicas. A prisão aconteceu no bairro Leonel Brizola no início da manhã. Além de trabalhar na academia, ela ainda cursa Ciências Contábeis na Universidade Estadual do Maranhão.





Ele foi preso para cumprir uma condenação por roubo majorado, de 15 anos de detenção pela comarca de Timon. O crime de roubo é considerado majorado quando é cometido com violência ou grave ameaça à vítima, quando há a participação de duas ou mais pessoas no crime ou quando as vítimas são ameaçadas com uso de arma.





O preso é suspeito de roubar chácaras nas cidades de Teresina (PI) e Timon (MA) na companhia de outros dois homens. O grupo é conhecido por utilizar armas de fogo e empregar violência nos crimes.





As duas tornozeleiras utilizadas pelo preso são referentes aos crimes de roubo cometido por ele, nas cidades de Teresina (PI) e Timon (MA), tanto que uma pertence à Justiça do Maranhão e o outro a do Piauí.





A prisão foi efetuada pela Divisão de Captura e Inteligência (DICAP) do 2º Distrito de Polícia de Timon. O delegado Cláudio Mendes, disse que em 20 anos de atuação na Polícia Civil não tinha visto um indivíduo usando duas tornozeleiras.



Por Adriana Magalhães / Portal Cidade Verde