Médico morre, aos 41 anos, após infartar em jogo de futebol

Um médico, de 41 anos de idade, morreu após infartar durante um jogo de futebol. O caso aconteceu, no último sábado (10), em Anápolis (GO). As informações são do G1.





O vereador Frederido Godoy (SD), primo do médico, disse que quando Godoy chegou a ser levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não conseguiu ser reanimado.





Frederico relatou que o infarto ocorreu nos nos primeiros cinco minutos da partida.





O sepultamento aconteceu no cemitério São Miguel, neste domingo (11). Ele deixou dois filhos e uma esposa.





Por meio de uma rede social, o prefeito de Corumbá de Goiás, Francisco Alessandro, mais conhecido como Chico Vaca (PL), lamentou o ocorrido.





– Recebo com pesar a notícia do falecimento do renomado endocrinologista Rodrigo Godoy. O profissional já atendeu vários pacientes de nossa cidade – destacou.