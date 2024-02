Motociclista tenta cruzar ponte e é arrastado por correnteza em Forquilha/CE

Um motociclista foi arrastado pela força da correnteza, com o veículo e tudo, ao tentar atravessar uma ponte em Forquilha, na Região Norte do Ceará. O caso ocorreu na quarta-feira (28), após uma forte chuva na cidade e fez um riacho Sabonete aumentar o volume. Com informações são do portal G1.





Apesar do susto, o motociclista foi resgatado pelas próximas, mas o veículo foi levado pela força das águas e foi perdido.





Um vídeo feito por uma moradora mostra o momento em que o homem é levado pela água com seu veículo (Veja vídeo acima). O homem tentou passar, mas caiu e chegou a desaparecer por segundos na água. Os moradores correram para ajudá-lo.





Segundo moradores da região, a passagem molhada encheu rápido por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade entre terça-feira (27) e quarta-feira. A moto só poderá ser localizada após a baixa do rio.





O volume de chuva em Forquilha, em fevereiro, foi acima do esperado para o período, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A média histórica para o mês é de 122,3 milímetros. Segundo a Funceme, o observado neste ano foi de 302 milímetros, um desvio positivo de 146,9%.