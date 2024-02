Novos radares irão detectar dívidas de IPVA e Licenciamento

O Governo de São Paulo, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), iniciou uma licitação no final de 2023 para a instalação de 649 novos radares nas rodovias estaduais. Esses dispositivos contarão com a tecnologia OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), permitindo a leitura automática de placas para verificar irregularidades.





Os radares, mais modernos, desempenharão funções importantes, como a detecção de veículos com dívidas de IPVA e licenciamento, prevenção de adulterações nos veículos (motor, placa, chassi e hodômetro), além de realizar a contagem de veículos com transmissão de informações em tempo real para melhorar o fluxo do trânsito.





O edital para contratação será aberto em 26 de fevereiro, e a instalação dos novos dispositivos fixos está prevista para o primeiro semestre de 2024. Inicialmente estimado em R$ 196,8 milhões, o investimento foi atualizado para R$ 202 milhões.





Entre as cidades beneficiadas, destacam-se Mogi das Cruzes, que receberá 18 novos radares, Bertioga com 12, Cotia com 11, e outras cidades como Franco da Rocha, Pindamonhangaba, Suzano, Ubatuba, Santa Bárbara d’Oeste e São Paulo, que também terão seus dispositivos reforçados.





Essa iniciativa visa aprimorar a segurança viária e a fiscalização, contribuindo para a fluidez e ordenamento do tráfego nas rodovias do estado de São Paulo.