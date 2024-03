C0RV4RD1A: homem joga esposa e filho de carro em movimento após pedido de divórcio; imagens f0rtes

Uma mulher com o filho, de apenas 3 meses, foi violentamente empurrada de um carro em movimento em Camaçari, região metropolitana de Salvador. O ex-marido da mulher, e pai do bebê, é o principal suspeito.





Imagens do momento registradas por câmeras de segurança da área começaram a circular neste domingo (17), mas o episódio aconteceu em fevereiro.





Segundo testemunhas, o casal estava separado, mas no dia do ocorrido, o suspeito havia convidado a mulher para uma conversa de possível reconciliação. Porém, o homem ficou enfurecido durante a conversa e acabou jogando a mulher e o próprio filho do carro.





Com o impacto da queda, a mulher rola no chão e cai longe do bebê, que estava em seu colo, mas acabou sendo jogado também. Desesperada, ela ainda consegue se levantar e pegar a criança.





Testemunhas relatam ainda que o suspeito trabalhava em uma empresa de segurança na cidade. Ele segue foragido após ter tido a prisão decretada pela Justiça.