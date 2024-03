Caminhão desgovernado desce ladeira e destrói casa no Ceará

Um caminhão baú carregado de peixes desceu a ladeira desgovernado e derrubou parte de uma casa no cruzamento das ruas Vicente de Paula com Bela Vista, no Bairro Santa Cecília, em Viçosa do Ceará, no interior do estado, na noite desta segunda-feira (25). O motorista do veículo morreu.



Uma câmera de segurança também flagrou o caminhão descendo a ladeira desgovernado. Imagens feitas por testemunhas momentos após o acidente mostram parte do muro da residência caído sobre o veículo. Também é possível ver a carga de peixes espalhada pela via

O motorista Mayky da Silva Sousa, de 27 anos, e o ajudante Simario Santos da Silva ficaram presos às ferragens. Mayky não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já Simario foi socorrido para o Hospital Municipal de Viçosa do Ceará e depois transferido para a cidade de Sobral. Os ocupantes da casa não ficaram feridos.

G1