Sobe para 26 o número de açudes sangrando no Ceará

O número de açudes sangrando no Ceará aumentou para 26 na manhã desta terça-feira, 26, de acordo com dados do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Ao todo, 157 açudes são monitorados em todo o Estado.





O açude Gameleira, localizado no município de Itapipoca, foi o último a atingir a capacidade máxima segundo dados extraídos da última atualização às 11h15min nesta terça-feira.





O Estado também conta com dez açudes com a capacidade acima dos 90% e 41 com volume abaixo de 30%.





Entre os açudes que atingiram capacidade máxima, oito são da bacia hidrográfica do Litoral, cinco da bacia do Acaraú, quatro da Coreaú, quatro da Curu, três da bacia Metropolitana, um da bacia do Alto Jaguaribe e um de Sertões de Crateús.





De acordo com a Cogerh, as bacias do Litoral, Acaraú e Coreaú, no norte do Ceará, estão mais confortáveis atualmente, com mais de 80% de água acumulada. Já as regiões hidrográficas de Médio Jaguaribe e Sertões de Crateús seguem em alerta, com volumes abaixo de 30% da capacidade.





Em relação aos três maiores açudes do Ceará, apenas um está com o volume acima dos 50%. O Castanhão, maior reservatório do Ceará, tem 26,37% do nível preenchido, Banabuiú tem 37,19%, e Orós está em 52,45%.





Veja quais açudes estão sangrando no Ceará:

Acaraú Mirim (Massapê);

Arrebita (Forquilha);

Forquilha (Forquilha);

São Vincente (Santana de Acaraú);

Sobral (Sobral);

Caldeirões (Saboeiro);

Diamantino II (Marco);

Gangorra (Granja);

Itaúna (Granja);

Tucunduba (Senador Sá);

Frios (Umirim);

Itapajé (Itapajé);

Jerimum (Irauçuda);

São Domingos (Caridade);

Gameleira (Itapipoca);

Gerardo Atimbone (Sobral);

Missi (Miraíma);

Patos (Sobral);

Quandú (Itapipoca);

Santa Maria de Aracatiaçu (Sobral);

Santo Antônio de Aracatiaçu (Sobral);

São Pedro Timbaúba (Miraíma);

Cauhipe (Caucaia);

Germinal (Palmácia);

Tijuquinha (Baturité);

Do Batalhão (Crateús). (O Povo)