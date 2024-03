Concurso da Caixa abre inscrições para 70 vagas no Ceará

As inscrições para o novo concurso da Caixa Econômica Federal começam nesta quinta-feira (29), às 10h. O processo seletivo reúne mais de 4 mil vagas de emprego, com salários iniciais de até R$ 14,9 mil em todo o país. No Ceará, são 70 oportunidades.





Os interessados têm até o dia 25 de março, às 16h, para fazer o cadastro pelo site da Fundação Cesgranrio ( AQUI ), a banca organizadora do processo seletivo. As provas serão realizadas no dia 26 de maio.

Fortaleza: 44 vagas.

Sobral: 11 vagas.

Quixadá: 9 vagas.

Juazeiro do Norte: 6 vagas.