Dentista é preso em flagrante por perseguir e agredir mulher no Ceará

Um dentista foi preso em flagrante nesta terça-feira (12) na cidade de Acaraú após perseguir e agredir uma mulher dentro de um estabelecimento comercial no município, que fica a cerca de 190 quilômetros de Fortaleza.





Um vídeo mostra quando ele e duas mulheres invadem uma sala onde estão a vítima e mais três testemunhas. Ela chega a cair no chão após os socos e empurrões.





Conforme inquérito da Polícia Civil, o dentista de 29 anos foi preso suspeito de lesão corporal, perseguição e associação criminosa.





A vítima, de 26 anos, e as testemunhas foram à delegacia prestar denúncia. O dentista foi preso no Centro da cidade e agora está à disposição da polícia. Ainda não há informações sobre as duas mulheres que ajudaram na ação. A investigação continua.





