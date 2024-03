Governo Lula negocia com empreiteiras envolvidas em corrupção na Lava Jato, endividadas em R$ 11,7 bilhões

Sete empresas envolvidas no escândalo de corrupção da Lava Jato buscam acordos de leniência, de R$ 11,7 bilhões. Segundo o jornal O Globo, o primeiro encontro dessas corporações com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU), aconteceu na terça-feira (12).





Fontes do Governo Lula apontam para uma disposição em renegociar termos e condições dessas dívidas, um gesto que levanta questionamentos sobre a mensagem que se passa ao mercado e à sociedade. As negociações incluem propostas como a extensão dos prazos de pagamento e a possibilidade de compensar débitos com créditos tributários e precatórios, medidas vistas por alguns como um balão de oxigênio para quem sufoca sob o peso de suas próprias irregularidades.





A tentativa dessas empresas de diluir as multas e buscar uma “requalificação jurídica” das suas infrações, transformando crimes graves em delitos de menor impacto, é um ponto particularmente sensível. Esse aspecto das negociações põe em cheque a seriedade das consequências atribuídas à corrupção, sugerindo uma leniência preocupante com práticas que já causaram profundos danos ao tecido social e econômico do país.





A admissão do governo sobre a fragilidade financeira dessas corporações e a consideração de medidas extremas, como a declaração de inidoneidade pela CGU — que efetivamente as excluiria de futuras licitações —, mostra um quadro de urgência e desespero.





(Hora Brasília)