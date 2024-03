Homem é preso por manter cachorros sem comida por 15 dias

O 4º Batalhão da Polícia Militar Ambiental prendeu em flagrante um homem em Fernandópolis (SP) por maus-tratos de animais. O caso veio à tona após uma denúncia anônima, que levou os policiais até a residência do indivíduo. No local, os militares se depararam com três cachorros da raça pitbull confinados em um quintal repleto de fezes, lixo e mato alto. Segundo relatos, os animais não recebiam alimentação há cerca de duas semanas. As informações são do SBT News.





O tutor, que não teve a identidade relevada, alegou dificuldades financeiras para justificar a falta de alimentação para os animais. A médica veterinária do Centro de Zoonoses da cidade, que acompanhou o resgate, emitiu um laudo indicando que os pitbulls estavam em condições de maus-tratos. O documento destacou a ausência de alimento, infestação por ectoparasitas e o ambiente insalubre em que viviam.





