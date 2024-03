Perfume de Bolsonaro esgota em apenas seis horas de pré-venda

A pré-venda da linha de perfume do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi um sucesso, com todas as unidades vendidas no intervalo de apenas seis horas nesta quinta-feira (14). O item, que será lançado no dia 21 de março, quando o ex-chefe do Executivo completará 69 anos, está à venda na loja do maquiador Agustin Fernandez, amigo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.





No primeiro momento, o perfume foi vendido por R$ 197, com desconto de 20% em relação ao preço que deve ser praticado oficialmente, ou seja, perto de R$ 250. A fragrância é descrita como uma mistura entre laranja, limão-taiti e tangerina, além de ter a “suculência da bergamota e a sofisticação do limão siciliano, enquanto o néroli adiciona um toque floral delicado”.





– Mergulhe nas profundezas sedutoras de um fundo amadeirado e sensual, onde o âmbar e o patchouli se entrelaçam com a riqueza do cedro e a suavidade do almíscar branco, envolvendo você em uma aura de mistério e elegância duradoura – destaca a descrição do perfume.





Pelas redes sociais, Agustin comemorou o sucesso das vendas e disse que a fragrância “não é só um produto”, mas que a ideia era prestigiar o ex-presidente Jair Bolsonaro com o item.





– Sem palavras. Esgotou em seis horas com um post no Facebook, uma foto de celular e um vídeo de seis segundos. Não sei nem o que dizer – destacou.





(Folha do Estado)